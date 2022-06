Concert : Landry Verdy et Les Frères Ventouses Orthez, 2 juillet 2022, Orthez.

Concert : Landry Verdy et Les Frères Ventouses

Jardins de la Maison Jeanne d’Albret Rue Roarie Orthez Pyrénées-Atlantiques Rue Roarie Jardins de la Maison Jeanne d’Albret

2022-07-02 19:00:00 – 2022-07-02 23:00:00

5 EUR Dans le cadre de Les T au Pati.

En première partie Landry Verdy, auteur compositeur de mélodies pop, folk et intimistes.

Puis Les Frères Ventouses, duo de chanteurs français, qui écrivent avec drôlerie, philosophie et impertinence sur des sujets souvent tabous, aussi originaux qu’inattendus. Leurs chansons décalées, délibérément provocantes, abordent par exemple la nymphomanie, les problèmes de couple ou encore le nanisme en Jamaïque. Les allusions sexuelles, plus ou moins subtiles, et les images violentes sont une composante essentielle du répertoire des Frères Ventouses, toujours porté par deux voix romantiques au service de mélodies folk entêtantes. Un spectacle à la fois tendre et corrosif interdit aux moins de 18 ans !

+33 6 87 15 11 14

Les Triporteurs

