Concert Landry Verdy La Route du Son Billère, jeudi 28 mars 2024.

Concert Landry Verdy La Route du Son Billère Pyrénées-Atlantiques

Programmation de l’Ampli

Un vent nouveau souffle sur la scène pop folk francophone. Dans son premier EP Landry Verdy nous dévoile cinq titres d’une intense sensibilité. Entouré en studio de trois musiciens (Jean Lannelongue à la batterie, Luc Dabbadie à la basse et Frédéric Mandin à la guitare électrique) Landry dévoile des mélodies tranchées et assumées dans la plus pure tradition des créateurs de chansons. Armé d’une guitare il défend sur cet opus les textes, attention tenez-vous bien, écrits avec son complice Kalune.Les titre Cartes postales , À cœur ouverts , Ne m’attends pas , Sans toi ou bien Pour une autre , débordent d’une efficacité rare et sonnent juste tant les sujets abordés sont bien sentis. Amoureux de chansons, sensibles à Louise Attaque, La Maison Tellier en passant par Alain Souchon vous ne serez pas dessus. (…) EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 18:30:00

fin : 2024-03-28

La Route du Son 51 Allée Montesquieu

Billère 64140 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@ampli.asso.fr

L’événement Concert Landry Verdy Billère a été mis à jour le 2024-03-19 par OT Pau