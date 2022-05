CONCERT – LANDMVRKS – TESS, 19 mai 2022, .

CONCERT – LANDMVRKS – TESS

2022-05-19 20:30:00 20:30:00 – 2022-05-19

Landmvrks (Fr)

C’est le nouveau challenger de la scène metal française et sans doute l’un des newcomers les plus en vogue du moment. En studio ou sur scène, tout est hyper chiadé.

Le groupe français sillonne depuis bientôt 5 ans l’Europe en support de groupes comme While She Sleeps, Any Given Day ou Napoleon et a fait forte impression lors de ses passages sur les festivals Européens (Full Force Fest, Summerblast, Jera On Air, Groezrock) et Français (Download Festival, Hellfest).

Landmvrks entamera dès février 2021 une tournée en tête d’affiche qui passera évidemment par Metz pour une date à décaper les esgourdes.

Tess (Fr)

Cinq ans après la sortie de son dernier album “Que s’élève la poussière”, Tess s’illustre à nouveau. Alors qu’on aurait pu les croire assagis, endormis, qui aurait pu croire que la rage était toujours là, au creux de leurs mains ? Rien n’a changé. Ou plutôt, tout a changé et tout est pire. Il a fallu du temps pour s’imprégner, pour digérer, pour recracher

Les visages ont changé. Le line-up a évolué, mais la colère se transmet. Elle murit, aussi.

Pour son cinquième album, Tess ne fait plus de concession. Droit au but. Pas d’ornements, pas de paillettes, pas d’artifices. Juste la saleté crasse, moche, froide qui repousse. Juste la bêtise, triste, méprisable, inconsciente qui révulse.

Le quintet de Metz n’a pas fini. Pas encore. Il s’entête et brûle, brûle encore.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par