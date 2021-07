Félines Félines Félines, Haute-Loire Concert « L’Ancien Soleil » avec Yvan Marc Félines Félines Catégories d’évènement: Félines

Haute-Loire

Concert « L’Ancien Soleil » avec Yvan Marc Félines, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Félines. Concert « L’Ancien Soleil » avec Yvan Marc 2021-07-24 21:00:00 – 2021-07-24 22:30:00 Le Bourg 10, place Jean-Marie Brun

Félines Haute-Loire Félines Avec son 8éme album « l’ancien soleil », Yvan Marc élargit ici sa gamme chromatique de songwriter. cafedesfees43@gmail.com +33 6 25 86 30 45 dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Le Bourg 10, place Jean-Marie Brun

