Concert Lampaul-Guimiliau, samedi 16 mars 2024.

Pour cette prochaine soirée nous vous proposons un concert Rock 100% chanteuse.

Pour l’ouverture de bal Swansea groupe de Rock/métal qui reprend et revisite des morceaux de différentes époques, mêlant des ambiances lourdes et pesantes ou dynamiques et énergiques d’influences métal, blues, rock, grunge.

Ad Bestias vous offrira un set de Rock puissant, flirtant avec le Hard Rock et le funk, poétique et traditionnel.

Melant le Blues, la funk et la soul, Ampli Monkeys allie la puissance et la robustesse de la basse batterie, au ronronnement des guitares ainsi que l’harmonie de leur envolée soliste.

Inscription sur Hello asso: https://www.helloasso.com/…/evenem…/concert-rock-feminin .

Début : 2024-03-16 20:00:00

fin : 2024-03-16

Le Pavillon noir

Lampaul-Guimiliau 29400 Finistère Bretagne lepavillonnoir29@gmail.com

