CONCERT : L'ÂME RUSSE Ménil, 11 septembre 2021

2021-09-11 18:00:00 Château de Magnanne

Ménil Mayenne Ménil

La Russie fascine, émerveille ! La splendeur de son architecture, le foisonnement de sa production littéraire, l’éclat de sa culture, la profondeur de son âme… Sa musique évoque à notre imaginaire collectif un ailleurs fantasmé et poétique, un voyage sonore inouï.

Aux côtés de Borodine, Moussorgski, Rachmaninov, Glinka, Rimski-Korsakov, Tchaïkovski et d’autres célébrités du panthéon des compositeurs russes, se trouvent d’autres artistes dépositaires de toute une tradition et ayant participé au rayonnement de la musique russe : Glazounov, Liadov, Arenski et Cui entre autres.

Au programme :

– Intermezzo, op. 13, pour orchestre,Anton Arenski

– Suite concertante, op. 25, pour violon solo et orchestre, César Cui

– Sérénade No 2, op. 11, Alexandre Glazounov

– Deux morceaux pour orchestre op. 14, Alexandre Glazounov

– Huit chants populaires russes, op. 58, Anatoli Liadov

L’Ensemble Instrumental de la Mayenne, sous la direction de Chloé Meyzie, vous présente L’Âme Russe dans le superbe cadre du Château de Magnanne à Ménil.

