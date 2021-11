Monein Monein Monein, Pyrénées-Atlantiques Concert : l’Âme de Georges Brassens Monein Monein Catégories d’évènement: Monein

Concert : l’Âme de Georges Brassens Monein, 11 décembre 2021, Monein. Concert : l’Âme de Georges Brassens Domaine Bordenave 245 route d’Ucha Monein

2021-12-11 21:00:00 – 2021-12-11 Domaine Bordenave 245 route d’Ucha

Monein Pyrénées-Atlantiques Monein 12 EUR Dans le cadre du centenaire Brassens.

Ce concert-rencontre avec Joël Favreau est une invitation à partager : Le témoignage vécu de Joel Favreau, son guitariste qui a eu le privilège de vivre une complicité exceptionnelle avec Georges, grâce à la musique, le plaisir de chanter ensemble.

Joël Favreau évoquera aussi son propre chemin avec quelques chansons personnelles. Dans le cadre du centenaire Brassens.

Domaine Bordenave 245 route d’Ucha Monein

Lieu Monein Adresse Domaine Bordenave 245 route d'Ucha Ville Monein