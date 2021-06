Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Finistère, Saint-Pol-de-Léon Concert « Lalo Chantage » Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistère

Concert « Lalo Chantage » Saint-Pol-de-Léon, 22 juin 2021-22 juin 2021, Saint-Pol-de-Léon. Concert « Lalo Chantage » 2021-06-22 17:00:00 – 2021-06-22 19:00:00 Kéroulas 19 rue Corre

Saint-Pol-de-Léon Finistère Lalo revisite avec nous un répertoire des années 20 à aujourd’hui. Le temps d’une chanson, il sera votre musicien. +33 2 98 69 14 74 Lalo revisite avec nous un répertoire des années 20 à aujourd’hui. Le temps d’une chanson, il sera votre musicien.

