Concert Lalisong

2022-05-21 – 2022-05-21

Lalisong propose une soirée jazz avec de grands standards mais aussi des chansons arrangées version jazz et même des versions pour les plus jeunes !

Avec Nathalie Chameau au chant, Olivier Mugot à la guitare, Philippe Henner à la contrebasse et Pascal Henner aux percussions.

Repas sur réservation jusqu’au vendredi 18h.

