Concert : Lalala Napoli Lamballe-Armor, 21 mai 2022, Lamballe-Armor.

Concert : Lalala Napoli Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor

2022-05-21 20:30:00 – 2022-05-21 22:00:00 Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades

Lamballe-Armor Côtes d’Armor

Ici pas de pizza ni de Vespa mais l’invitation à une transe volcanique qui célèbre l’amour et la liberté.

Lalala Napoli revisite la musique napolitaine et les tarentelles à travers le Naples fantasmé de François Castiello, chanteur et accordéoniste de Bratsch. Les cinq musiciens explorent librement l’imaginaire des chansons napolitaines, réveillent la sérénade et insufflent un air nouveau à la tarentelle en y mêlant électricité, influences d’Europe Centrale et d’ailleurs, dans un cocktail diaboliquement entraînant. Réservation obligatoire.

contact@quaidesreves.com +33 2 96 50 94 80 https://www.quaidesreves.com/

Quai des Rêves 1 Rue des Olympiades Lamballe-Armor

