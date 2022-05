Concert Lakecia Benjamin Quartet – The Coltranes – Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies

Drôme

Concert Lakecia Benjamin Quartet – The Coltranes – Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies, 18 août 2022, Buis-les-Baronnies. Concert Lakecia Benjamin Quartet – The Coltranes – Parfum de Jazz Théâtre de Verdure – Salle Lapalun Lapalun Buis-les-Baronnies

2022-08-18 – 2022-08-18 Théâtre de Verdure – Salle Lapalun Lapalun

Buis-les-Baronnies Drôme Buis-les-Baronnies Lakecia Benjamin, nouvelle figure déjà fort confirmée du jazz outre-Atlantique, rend hommage à John mais aussi et surtout Alice Coltrane, en toute communion avec les sidemen de sa formation américaine, réplique exacte du quartet de légende. https://www.parfumdejazz.com/ Théâtre de Verdure – Salle Lapalun Lapalun Buis-les-Baronnies

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Buis-les-Baronnies, Drôme Autres Lieu Buis-les-Baronnies Adresse Théâtre de Verdure - Salle Lapalun Lapalun Ville Buis-les-Baronnies lieuville Théâtre de Verdure - Salle Lapalun Lapalun Buis-les-Baronnies Departement Drôme

Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/buis-les-baronnies/

Concert Lakecia Benjamin Quartet – The Coltranes – Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies 2022-08-18 was last modified: by Concert Lakecia Benjamin Quartet – The Coltranes – Parfum de Jazz Buis-les-Baronnies Buis-les-Baronnies 18 août 2022 Buis-les-Baronnies Drôme

Buis-les-Baronnies Drôme