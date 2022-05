Concert Laissez-moi jazzer ! au Splendid à Saint-Quentin Saint-Quentin, 11 juin 2022, Saint-Quentin.

Concert Laissez-moi jazzer ! au Splendid à Saint-Quentin Saint-Quentin

2022-06-11 – 2022-06-11

Saint-Quentin 02100

0 Laissez-vous envoûter par le concert de l’atelier choral A Cœur Joie, réunissant 110 choristes au Splendid de Saint-Quentin le samedi 11 juin à 20 heures : Fais-moi jazzer !

Après bien des aventures chantantes, Fais-moi jazzer ! dynamise le spectacle vivant en mettant à l’honneur les poètes français avec des textes soulignés par la musique jazz.

Le chœur est accompagné d’un trio jazz, Ludovic Allainmat (piano), Marc-Michel Lebevillon (contrebasse), Frédéric Delestré (batterie), donnant toute sa dimension au projet artistique mêlant instrumentistes et choristes sous la direction de Fanja Rahajason.

Oui, Fais-moi jazzer ! célèbre le jazz en français : de Boris Vian à Henri Salvador, de Claude Nougaro à Ray Ventura, le français swingue, groove, pétille et fait rouler les mots et les sentiments.

Billetterie en ligne ou sur place le soir du concert

Tarif unique 12€.

Gratuit moins de 16 ans.

https://www.helloasso.com/associations/federation-a-coeur-joie-hauts-de-france/evenements/fais-moi-jazzer-st-quentin-11-juin-2022-20h

+33 3 20 40 07 81 https://www.chorales-hdf.org/agenda/483/atelier-regional-21–22.htm

