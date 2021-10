Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin Indre, Tournon-Saint-Martin Concert – L’affaire Capucine Tournon-Saint-Martin Tournon-Saint-Martin Catégories d’évènement: Indre

Concert – L'affaire Capucine
2021-11-27 20:30:00

Tournon-Saint-Martin
L'AFFAIRE CAPUCINE est un monde à lui tout seul où se côtoient des chansons atypiques, fantasques et oniriques ! Avez-vous déjà pensé au dernier jour où l'on a vu la neige tomber ? À ce que vous seriez prêt à faire comme folies si l'on vous donnait le pouvoir? À ce que deviennent vos organes après votre mort ?Eet si vous réalisiez toutes les idées farfelues qui traversent votre esprit ? Ce sont les questions que se pose cette chimériste tout terrain, parcourant avec audace et élégance un chemin musical étonnant qui n'attend que le spectateur pour prendre vie. L'AFFAIRE CAPUCINE , c'est 5 musiciens sur scène dans un concert envoûtant à la fois spectaculaire et intimiste.

