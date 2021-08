Montluçon Montluçon Allier, Montluçon Concert : Laëtitia Shériff Montluçon Montluçon Catégories d’évènement: Allier

Montluçon

Concert : Laëtitia Shériff Montluçon, 3 décembre 2021, Montluçon. Concert : Laëtitia Shériff 2021-12-03 20:30:00 20:30:00 – 2021-12-03 8 rue du Général Emile Mairal 109 – L’Embarcadère

Montluçon Allier EUR 8 15 Influencée et comparée à Patti Smith ou PJ Harvey, la bassiste et chanteuse à la voix troublante Laetitia Shériff cultive sa particularité et un rock pétri de conscience et de spiritualité. dernière mise à jour : 2021-08-06 par

Détails Catégories d’évènement: Allier, Montluçon Autres Lieu Montluçon Adresse 8 rue du Général Emile Mairal 109 - L'Embarcadère Ville Montluçon lieuville 46.32763#2.57935