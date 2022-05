Concert : Laeti + Zinée, 9 décembre 2022, .

Concert : Laeti + Zinée

2022-12-09 20:00:00 – 2022-12-09

> Laeti – [Rap]

Propulsée sur le devant de la scène avec son rôle dans la saison 2 de la série « Validé », Laeti a fait son entrée fracassante dans le game, à l’image de celle de Hatik.

Laetitia Kerfa – de son vrai nom – a grandi dans un milieu populaire dans le nord de Paris. Elle commence à rapper au sein du collectif Keskiya et poursuit son propre chemin. Elle met dans ses textes ce qu’il y a de plus intime, sans s’interdire de jouer différents personnages et des contradictions qui la composent. Un rap singulier, incisif et brûlant, qui puise tout autant dans la trap que dans le boum bap.

> Zinée

Zinée évolue dans un univers contrasté entre ténèbres et lumières, tantôt doux, tantôt agressif. La jeune rappeuse, originaire de Toulouse, libre sa vision personnelle du monde sans détours avec des lyrics sombres, un flow ravageur et des prods qui oscillent entre drill, trap, pop et electro.

Concert – Le vendredi 9 décembre 2022 à 20h00 au Tetris.

> Laeti – [Rap]

Propulsée sur le devant de la scène avec son rôle dans la saison 2 de la série « Validé », Laeti a fait son entrée fracassante dans le game, à l’image de celle de Hatik.

Laetitia Kerfa – de son vrai nom – a grandi dans un milieu…

> Laeti – [Rap]

Propulsée sur le devant de la scène avec son rôle dans la saison 2 de la série « Validé », Laeti a fait son entrée fracassante dans le game, à l’image de celle de Hatik.

Laetitia Kerfa – de son vrai nom – a grandi dans un milieu populaire dans le nord de Paris. Elle commence à rapper au sein du collectif Keskiya et poursuit son propre chemin. Elle met dans ses textes ce qu’il y a de plus intime, sans s’interdire de jouer différents personnages et des contradictions qui la composent. Un rap singulier, incisif et brûlant, qui puise tout autant dans la trap que dans le boum bap.

> Zinée

Zinée évolue dans un univers contrasté entre ténèbres et lumières, tantôt doux, tantôt agressif. La jeune rappeuse, originaire de Toulouse, libre sa vision personnelle du monde sans détours avec des lyrics sombres, un flow ravageur et des prods qui oscillent entre drill, trap, pop et electro.

Concert – Le vendredi 9 décembre 2022 à 20h00 au Tetris.

dernière mise à jour : 2022-03-04 par