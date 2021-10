Concert : Ladislava musique tzigane Fellering, 5 novembre 2021, Fellering.

Concert : Ladislava musique tzigane Fellering

2021-11-05 19:30:00 – 2021-11-05 21:00:00

Fellering Haut-Rhin Fellering

Emmanuelle Marchal aux vents et Olivier Lombard aux cordes, ils vous feront découvrir l’histoire de la musique tzigane, ses racines et ses branches. Au travers les yeux de Ladislava, jeune gitane sillonnant les routes d’Europe, laissez-vous emporter par les rythmes chauds et colorés de cette musique atemporelle et sans frontière.

…Du klezmer au jazz manouche, en passant par les musiques des Balkans, les chansons de Piaf, Brassens et Gainsbourg version tzigane ou les musiques des films de Kusturica…

Pass sanitaire demandé.

Le concert est agrémenté d’une bande vidéo originale.

+33 3 89 39 64 00

Fellering

