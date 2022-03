CONCERT – LADANIVA Nilvange Nilvange Catégories d’évènement: Moselle

Nilvange Moselle Nilvange 17 EUR Si vous aimez : Maya Andrade, Ibeyi

On part à l’aventure tout en douceur avec Ladaniva, qui puise aussi bien dans les musiques traditionnelles des Balkans, le maloya que le reggae et le jazz. Jacqueline Baghdasaryan et le multi-instrumentiste Louis Thomas sont des guides de rêve dans cet univers finement ciselé. De la world music loin des clichés, patiemment tissée et pleine de fraîcheur à l’image du single « Pourquoi t’as fait ça », qui nous berce de ses chœurs tendres, de ses paroles joueuses, de percussions enlevées et d’une trompette solaire… à fredonner sans modération. mediation@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/evenements/ladaniva Le Gueulard Plus

