Concert l'accordéon club l'Islois Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons

2022-05-08 16:00:00

Nyons Drôme Nyons Venez écouter l’ensemble d’accordéoniste accompagnés par Sylvine Feuillet, violoniste virtuose, sous la direction de Christophe Feuillet, qui puisent leur inspiration dans la musique classique, la variété et la musique de film. choraledesoliviers@gmail.com +33 4 75 26 28 75 Promenade de la Digue Maison de Pays Nyons

