Concert Labotanique. Utopie ? Non, pop végétale ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Concert Labotanique. Utopie ? Non, pop végétale ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), 14 mai 2022, Orléans. Concert Labotanique. Utopie ? Non, pop végétale !

Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE), le samedi 14 mai à 21:00

Il y a un lieu aussi, le jardin botanique de Nantes, c’est leur studio d’enregistrement, leur terrain d’expérimentation. Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter les plantes. Utopie ? Non, pop végétale !

Entrée libre dans la limite des places disponibles

D’abord il y a l’amour pour les plantes, les membres du duo LABOTANIQUE sont agronomes. Ensuite il y a de la passion, pour la musique, les synthétiseurs et pour le rap. Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Orléans Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T21:00:00 2022-05-14T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Adresse 6 rue Marcel Proust 45000 Orléans Ville Orléans lieuville Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Departement Loiret

Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/

Concert Labotanique. Utopie ? Non, pop végétale ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) 2022-05-14 was last modified: by Concert Labotanique. Utopie ? Non, pop végétale ! Muséum d’Orléans pour la Biodiversité et l’Environnement (MOBE) Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) 14 mai 2022 Muséum d'Orléans pour la Biodiversité et l'Environnement (MOBE) Orléans orléans

Orléans Loiret