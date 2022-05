Concert : Labotanique, «Expressions végétales» Jardins du Muséum à Borderouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Concert : Labotanique, «Expressions végétales» Jardins du Muséum à Borderouge, 5 juin 2022, Toulouse. Concert : Labotanique, «Expressions végétales»

Jardins du Muséum à Borderouge, le dimanche 5 juin à 16:00

D’abord il y a l’amour pour les plantes, les membres du duo LABOTANIQUE sont agronomes. Ensuite il y a de la passion, pour la musique, les synthétiseurs et pour le rap. Il y a un lieu aussi, le jardin botanique de Nantes, c’est leur studio d’enregistrement, leur terrain d’expérimentation. Mais surtout, il y a cette volonté de faire chanter les plantes. Utopie ? Non, pop végétale ! PYPO Productions Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins → Découvrir la programmation des 3 journées : * [au Jardin Botanique Henri Gaussen](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bfrom%5D=2022-06-04&oaq%5Bto%5D=2022-06-04) * [aux Jardins du Muséum à Borderouge](https://www.museum.toulouse.fr/agenda?oaq%5Bfrom%5D=2022-06-04&oaq%5Bto%5D=2022-06-04) _©Adeline Moreau_

Entrée libre et gratuite aux Jardins du Muséum

Dans le cadre des Rendez-vous aux Jardins Jardins du Muséum à Borderouge 24 Avenue Maurice Bourges-Maunoury, 31200 Toulouse Toulouse Toulouse Nord Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T16:00:00 2022-06-05T18:00:00

