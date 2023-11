Concert | LaBlue | Nicolas de Staël Musée d’Art Moderne de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Le Musée d’Art moderne de Paris vous propose un concert intimiste avec écoute au casque, du musicien LaBlue, accompagné au violon par Serge Hirsch pour une plongée dans l’univers du peintre Nicolas de Staël. Dans

un concert intimiste avec écoute au casque, découvrez les compositions

du musicien LaBlue, accompagné au violon par Serge Hirsch. Sept

morceaux imaginés en exclusivité comme une promenade sonore pour vous

immerger dans l’univers créatif et foisonnant de l’artiste Nicolas de

Staël. LaBlue, multi-instrumentiste, compositeur et producteur est un jeune diplômé du Conservatoire de Jazz et artiste du label parisien Roche Musique.Informations pratiques : 2 sessions du concert de LaBlue sont proposées lors de cette soiréeSession 1 : 19H30 concert LaBlue (Niveau 2 du musée) | | 20H visite libre de l’exposition Nicolas de Staël (Niveau 4 du musée)&Session 2 : 19H30 visite libre de l’exposition Nicolas de Staël (Niveau 4 du musée) | | 20H30 concert LaBlue (Niveau 2 du musée)Durée concert : environ 30 minutes

Informations pratiques : 2 sessions du concert de LaBlue sont proposées lors de cette soiréeSession 1 : 19H30 concert LaBlue (Niveau 2 du musée) | | 20H visite libre de l'exposition Nicolas de Staël (Niveau 4 du musée)&Session 2 : 19H30 visite libre de l'exposition Nicolas de Staël (Niveau 4 du musée) | | 20H30 concert LaBlue (Niveau 2 du musée)Durée concert : environ 30 minutes

Remarque : le musée ferme ses portes à 21H30 : les visiteurs voulant assister au concert de 20H30 sont invités à visiter l'exposition avant le concert. Musée d'Art Moderne de Paris 11, avenue du Président Wilson 75016 Paris

