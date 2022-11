Concert Laber Jazz Roscoff Roscoff Catégories d’évènement: Finistère

Espace Mathurin Méheut/salle Rannic Place de la Gare Roscoff Finistère Place de la Gare Espace Mathurin Méheut/salle Rannic

2023-02-18 21:00:00 – 2023-02-18

Finistère Art et Culture vous annonce le concert cabaret Laber Jazz à l’ Espace Mathurin Méheut, salle Rannic.

Fidèle à ses standards, Jöel et son Laber Jazz en prélude au festival Jazz’in Rosko 2023, nous propose une soirée concert Jazzy.

Ambiance club cabaret, jazz électrique, saxo et contrebasse… Venez nombreux…

