Concert – Label Charrues : DEWAERE • LA BATTUE • DAMIEN FLEAU Saint-Brieuc, 29 avril 2022, Saint-Brieuc.

Concert – Label Charrues : DEWAERE • LA BATTUE • DAMIEN FLEAU Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit Saint-Brieuc

2022-04-29 20:00:00 – 2022-04-29 23:00:00 Rue René-Yves Creston Bonjour Minuit

Saint-Brieuc Côtes d’Armor

Fort du succès de ses six éditions précédentes, le Label Charrues revient cette année avec, dans son escarcelle, de nouvelles formations pleines de talent. Fidèles à leur credo défricheur, les Vieilles Charrues mettent un coup de projecteur sur les artistes émergents de la région en contribuant activement à leur développement artistique. Venez les découvrir en live !

DEWAERE [noise | Saint-Brieuc]

Formé à Saint Brieuc en 2017, Dewaere s’est retrouvé signé sur les labels allemand Phantom Records & français Bigoût records dès son premier album à l’été suivant. Nous les retrouvons avec leur deuxième album, tout juste sorti : entre pyramides aux harmonies lumineuses et monceaux de ferraille noise, ce second disque promet lives incandescents et rixes d’amour, embrassades pop et furies punk.

LA BATTUE [indie pop | Rennes]

En musique, il ne faut jamais se fier aux apparences. Comme lorsque la pop et ses mélodies regorgent en fait de complexité rythmique, d’harmonies et d’arrangements savants. La Battue, c’est un peu cela : un trio qui, sans jamais le renier, masque son désir d’expérimentation derrière une musique lumineuse.

DAMIEN FLEAU [piano cinématographique | Saint-Malo]

Damien Fleau fait partie de cette génération de compositeur faisant tout par lui-même, et présente Breaking Waves, son premier album solo. On y découvre une musique puissante composée autour du piano, soutenue par des nappes de synthétiseurs et de sons électroniques atmosphériques. On s’immerge dans la thématique des vagues, dans leurs mouvements aléatoires, insaisissables et indomptables.

+33 2 96 01 51 40 https://bonjour-minuit.fr/

