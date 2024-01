Concert L’Abeille Hurlante Salle des fêtes de Chédigny Chédigny, samedi 10 février 2024.

Des musiques des ballkans aux musiques celtes, L’Abeille Hurlante nous invite au voyage avec Gaëtan Coutable au violon, Maxime Vétillard au violon et Philippe Marchand aux percussions.

Salle des fêtes de Chédigny 5 place de la mairie 37310 Chédigny Chédigny 37310 Indre-et-Loire