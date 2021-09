Obterre Obterre Indre, Obterre Concert – La voix humaine Obterre Obterre Catégories d’évènement: Indre

Obterre

Concert – La voix humaine Obterre, 19 septembre 2021, Obterre. Concert – La voix humaine 2021-09-19 17:00:00 17:00:00 – 2021-09-19

Obterre Indre Obterre La voix humaine est une tragédie lyrique en un acte, composée de février à juin 1958 d’après un monologue du même nom écrit par Jean Cocteau pour le théâtre en 1930. La Voix humaine fut créée le 6 février 1959 salle Favart à Paris avec la soprano Denise Duval dans le rôle d’Elle (seul personnage de l’opéra), Georges Prêtre à la direction musicale et Jean Cocteau à la mise en scène.

Interprétation : Yulia KORPACHEVA – Soprano / Ekaterina VASHERUK – Pianiste Tragédie lyrique en un acte, composée de février à juin 1958 d’après un monologue du même nom écrit par Jean Cocteau. jaugette@gmail.com http://www.jaugette.com/ La voix humaine est une tragédie lyrique en un acte, composée de février à juin 1958 d’après un monologue du même nom écrit par Jean Cocteau pour le théâtre en 1930. La Voix humaine fut créée le 6 février 1959 salle Favart à Paris avec la soprano Denise Duval dans le rôle d’Elle (seul personnage de l’opéra), Georges Prêtre à la direction musicale et Jean Cocteau à la mise en scène.

Interprétation : Yulia KORPACHEVA – Soprano / Ekaterina VASHERUK – Pianiste © Compagnie du Contrario dernière mise à jour : 2021-09-06 par

Détails Catégories d’évènement: Indre, Obterre Autres Lieu Obterre Adresse Ville Obterre lieuville 46.92019#1.0378