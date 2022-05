Concert : La voix Do Ré chante l’Amour Saint-Rambert-d’Albon Saint-Rambert-d'Albon Catégories d’évènement: Drôme

Saint-Rambert-d'Albon

Concert : La voix Do Ré chante l'Amour Saint-Rambert-d'Albon, 21 mai 2022

2022-05-21 – 2022-05-22

Saint-Rambert-d’Albon Drôme Saint-Rambert-d’Albon La chorale de saint Rambert et ses alentours vous propose cette saison des titres de variétés françaises harmonisés à trois voix pour tenter de les sublimer. Entrée et participation libre. +33 6 88 80 74 67 Saint-Rambert-d’Albon

