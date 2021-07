Guérande Collégiale Saint Aubin Guérande, Loire-Atlantique Concert la Voix des Orgues – Loriane Llorca Collégiale Saint Aubin Guérande Catégories d’évènement: Guérande

Collégiale Saint Aubin, le vendredi 30 juillet à 21:00

L'association « La Voix des Orgues » qui assure la promotion de l'orgue de la collégiale Saint-Aubin et son entretien organise un concert vendredi 30 juillet à 21h. Aux commandes du clavier vous retouverez Loriane Llorca.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-30T21:00:00 2021-07-30T22:30:00

