L’association « La Voix des Orgues » qui assure la promotion de l’orgue de la collégiale Saint-Aubin et son entretien organise un concert mercredi 11 août à 21h. Bombarde et Orgue **J-M Alhaits** et **J-P Rolland**.

Retrait des billets au bureau d’information touristique ou le soir du concert sur place.8€ sur réservation et 10€ sur place, gratuit pour les – de 18 ans

2021-08-11T21:00:00 2021-08-11T22:30:00

