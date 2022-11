CONCERT LA VOIX DE NOËL Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: 34000

34000 Joël Valence, ” La voix de Noël “, sera en concert exceptionnel à l’église DES SAINTS-FRANÇOIS à MONTPELLIER ( 34 ) le dimanche 18 décembre 2022 à 17H00 “Joël Valence, La voix de Noël”, propose un concert exceptionnel le dimanche 18 décembre 2022 à 17H00 dans un lieu symbolique l’église DES SAINTS-FRANÇOIS à MONTPELLIER ( 34 ). Il reprendra les titres de son dernier album “La voix de Noël”. Une voix exceptionnelle sur les plus belles musiques de Noël ! Avec entre autre, Ma liste de Noël, Avé Maria de Caccini, Minuit Chrétien, Jingle bell rock, Noël Blanc, Noël d’espoir, Let it Snow… Des surprises et son dernier titre ” Un Noël Inoubliable”. Cette année la magie de Noël se répand dès aujourd’hui ! « La voix de Noël ». L’occasion de renouer avec les plus belles chansons de Noël sublimées par sa voix chaleureuse et envoutante. 13 titres des plus grands standards dans le monde ainsi qu’un titre complètement inédit, écrit et composé par ses soins « Un Noël inoubliable ». Une sélection de titres festifs qui ne manqueront pas d’ajouter la touche de joie indispensable à votre fin d’année. Joël Valence, ” La voix de Noël “, sera en concert exceptionnel à l’église DES SAINTS-FRANÇOIS à MONTPELLIER ( 34 ) le dimanche 18 décembre 2022 à 17H00 https://www.joel-valence.com/product/concert-de-noel-eglise-de-montpellier-34/ Montpellier

