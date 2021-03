Montbéliard Montbéliard 25200, Montbéliard Concert : la voix de Johnny – Jean-Baptiste Guégan Montbéliard Catégories d’évènement: 25200

Concert : la voix de Johnny – Jean-Baptiste Guégan, 10 décembre 2021-10 décembre 2021, Montbéliard. Concert : la voix de Johnny – Jean-Baptiste Guégan 2021-12-10 20:00:00 – 2021-12-10 23:00:00 L’Axone 6 rue du Commandant Rossel

Montbéliard 25200 Retrouvez tous les plus grands tubes de Johnny ainsi que quelques chansons du 1er album de Jean-Baptiste Guégan, accompagné de plus d’une dizaine de musiciens sur scène ! > A 20h à l’Axone à Montbéliard. Billetterie à l’Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

Retrouvez tous les plus grands tubes de Johnny ainsi que quelques chansons du 1er album de Jean-Baptiste Guégan, accompagné de plus d'une dizaine de musiciens sur scène ! > A 20h à l'Axone à Montbéliard. Billetterie à l'Office de Tourisme du Pays de Montbéliard.

Billets en vente à l'Office de Tourisme. info@axone-montbeliard.fr +33 9 70 25 22 12 http://www.axone-montbeliard.fr/fr/stars-80-friends-triomphe-0

Billets en vente à l’Office de Tourisme.

