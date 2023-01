Concert la voie de Gaïa Mutzig Mutzig Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Bas-Rhin EUR Un conte onirico-musical, alliant scénographie et musique dans le magnifique écrin du Dôme de Mutzig. Lucie et Théo, deux adolescents en quête d’insouciance, malmenés par une société découragée face aux enjeux climatiques, tentent de résister dans ce monde qu’ils trouvent si beau. Guidés par Gaïa divinité de la Terre – Mère nourricière, ils vont trouver la voie de l’espoir. À l’orchestre, les Promus vous proposent un répertoire éclectique traversant les styles, du classique au Jazz, en passant par la musique de film. Vous pourrez ainsi entendre Mars de Gustave Holst ou l’ouverture de Candide de Bernstein, mais aussi Moanin de Charles Mingus, Tower of Power, et également les bandes originales des films E.T, Avatar ou Out of Africa. Autant de diversités et de pépites musicales, pour illustrer les trésors de notre planète que nos protagonistes sauront vous faire découvrir. Un spectacle familial qui ravira petits et grands mélomanes. Conte musical proposé par l’association les promus +33 6 22 60 42 12 Mutzig

