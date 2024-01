Concert « La vie d’après » – Duo Brady Lavoir Moderne Parisien Paris, 19 février 2024, Paris.

Le lundi 19 février 2024

de 20h00 à 21h45

.Tout public. payant

Tarifs :

17€ Plein tarif – 13€ (étudiant-es, chômeur-ses, intermittent-es, habitant-es 18e) – gratuit – de 10 ans

Assistez au concert de sortie de disque du Duo Brady, duo de violoncelles jazz et techno acoustique au Lavoir Moderne Parisien !

Le Duo Brady s’est construit un chemin bien à lui, tissé de poésie, d’élégance et d’une certaine malice. Après

un premier album remarquable de finesse (Plaines, 2020), Michèle Pierre

et Paul Colomb puisent dans la science-fiction et le futurisme pour

imaginer La Vie d’après, un disque en forme de rêverie sur nos futurs

possibles. D’une douce valse sentimentale à un morceau de techno

acoustique endiablé ou une montée en puissance digne du meilleur film

post apocalyptique, chaque morceau correspond à un scénario fantastique :

contempler les premiers humains boire un verre sur Mars (« Glass on

Mars »), vivre dans un état totalitaire (« Clic Boom »), danser en boîte

de nuit parmi les androïdes (« Systole »)… Tout ce qui faisait déjà la

saveur du duo — la rondeur lyrique, l’improvisation virtuose, l’évidence

du dialogue — est augmenté d’une dimension nouvelle, inspirée par le

rock progressif, la techno minimale berlinoise et des groupes comme

Godspeed You! Black Emperor ou London Grammar. Les deux violoncellistes

opèrent un tournant vers les musiques actuelles à travers toutes sortes

de modes de jeux empruntés au synthé, aux boîtes à rythmes, aux machines

(accords plaqués répétitifs, sons électro et percussions, imitation de

la guitare électrique…), qui coexistent de manière toujours très libre.

Poussant les instruments dans leurs retranchements, ils transforment la

scène en laboratoire, et font cohabiter une certaine mélancolie pop avec

l’espoir et la fête.Dans

La Vie d’après, place au corps, à la danse et à la transe, comme pour

avancer ensemble sur les allées d’un avenir incertain.

© Raphaëlle Tchamitchian

Infos

Ouverture des portes du Lavoir : 19h30

Restauration (pizzas) et bar sur place

Début concert 20h30

Lavoir Moderne Parisien 35 rue Léon 75018 Paris

Contact : https://fb.me/e/50VPoSbrr reservation@lavoirmoderneparisien.com https://www.facebook.com/duobrady https://www.facebook.com/duobrady https://lmp-billetterie.mapado.com/event/307436-la-vie-dapres-duo-brady-concert-de-sortie-de-disque?fbclid=IwAR0NtemWK7PUiJ4Xq4NwJ8klerbvIM4NEFtjHcjstC80unjnJPg8NiSRiOY

© Zoé cavaro 19 février concert Duo Brady