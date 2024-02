CONCERT LA TOURNÉE DU BOCAL Place Robert Schuman Meisenthal, jeudi 29 février 2024.

Jeudi

Un son alternatif, un accordéon qui défie les guitares électriques, la trompette qui vient mettre tout le monde d’accord. Un gros groove assuré par un combo basse-batterie-percus. Un Gang Band instrumental soutenant des textes tranchants ou décalés, des chansons à boire qui font face a des riffs de rock endiablé !

LA TOURNÉE DU BOCAL a fêté en 2022 ses 15 ans d’existence et de Musique! Avec plus de 330 concerts à son actif dans tout l’Hexagone et à l’étranger (Allemagne, Suisse, Belgique, Luxembourg), et cinq disques autoproduits, le groupe va propager sa musique et sa bonne humeur en 2023!Tout public

0 EUR.

Début : 2024-02-29 19:00:00

fin : 2024-02-29 23:59:00

Place Robert Schuman La Halle Verrière

Meisenthal 57960 Moselle Grand Est cadhame@halle-verriere.fr

