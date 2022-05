Concert : La tournée des élèves du conservatoire ! – musiques classiques Manas Manas Catégories d’évènement: Drôme

Manas

Concert : La tournée des élèves du conservatoire ! – musiques classiques
2022-06-17
Eglise Sainte Madeleine, Manas

2022-06-17

Manas Drôme Manas Élèves et professeurs du conservatoire.

Un concert proposé par les élèves et professeurs du conservatoire de Montélimar-Agglomération dans le cadre des rencontres culturelles Itinérances. conservatoire@montelimar-agglo.fr +33 4 75 00 77 50 https://www.montelimar-agglo.fr/vie-quotidienne/culture/le-conservatoire-musique-et-theatre Eglise Sainte Madeleine 95 Le Village Manas

