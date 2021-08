Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées, Luz-Saint-Sauveur Concert La Tchatche Luz-Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Luz-Saint-Sauveur

Concert La Tchatche Luz-Saint-Sauveur, 17 août 2021, Luz-Saint-Sauveur. Concert La Tchatche 2021-08-17 18:00:00 18:00:00 – 2021-08-17 20:00:00 20:00:00 Devant l’Office de Tourisme 20, place du 08 mai 1945

Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées La Tchatche allie vieux jazz et chansons des années 30 à 50. Sur scène, leur énergie vous porte,

on ne peut s’empêcher de taper du pied, ou de danser. Gratuit animations@luz.org +33 5 62 92 80 40 http://www.luz.org/ dernière mise à jour : 2021-08-09 par

