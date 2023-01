Concert la sylva Chédigny Chédigny Chédigny Catégories d’Évènement: Chédigny

Indre-et-Loire Chédigny 14 EUR 14 Gaëtan Coutable, violoniste baroudeur qui promène ses cordes dans diverses contrées du monde, vous propose de découvrir un nouveau trio. Guitare (Fabien Bucher), violoncelle (Lina Bélaïd) et violon (Gaëtan Coutable) se marient à merveille pour réinterpréter des morceaux traditionnels aux couleurs slaves et orientales. Initiation à la danse folk à 17h00 sur réservation. Trio composé d’une guitare (Fabien Bucher), d’un violoncelle (Lina Bélaïd) et d’un violon (Gaëtan Coutable) qui réinterprète des morceaux traditionnels aux couleurs slaves et orientales. Initiation à la danse folk à 17h00 sur réservation. laurfau@outlook.com +33 6 70 00 07 78 https://www.chedigny.fr/ Laurent FAUVEL

