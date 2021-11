Souillac Souillac Lot, Souillac Concert La Sportelle Souillac Souillac Catégories d’évènement: Lot

Souillac

Concert La Sportelle Souillac, 5 décembre 2021, Souillac. Concert La Sportelle Place de l’Abbaye Abbatiale Sainte-Marie Souillac

2021-12-05 17:00:00 – 2021-12-05 Place de l’Abbaye Abbatiale Sainte-Marie

Souillac Lot EUR Pour ouvrir les festivités de fin d’année, concert de musique sacrée intitulé “Ave Maria oui, mais lequel ?” par l’ensemble La Sportelle. +33 5 65 32 71 00 Louis Nespoulous

Place de l’Abbaye Abbatiale Sainte-Marie Souillac

dernière mise à jour : 2021-11-05 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Souillac Autres Lieu Souillac Adresse Place de l'Abbaye Abbatiale Sainte-Marie Ville Souillac lieuville Place de l'Abbaye Abbatiale Sainte-Marie Souillac