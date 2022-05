Concert La Sestina Dijon Dijon Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Dijon

Concert La Sestina Dijon, 15 mai 2022, Dijon. Concert La Sestina Temple protestant de Dijon 14 Boulevard de Brosses Dijon

2022-05-15 – 2022-05-15 Temple protestant de Dijon 14 Boulevard de Brosses

Dijon Côte-d’Or EUR HISTORIQUE DE LA SESTINA – Ensemble vocal et instrumental La Sestina (anciennement (Atelier Choral) existe depuis 1984. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est une association musicale chalonnaise, adhérant à l’USMC (Union des Sociétés Musicales et Chorales). Elle est composée, actuellement, de 25 choristes qui pratiquent le chant choral en amateur. Les répétitions sont hebdomadaires, et environ deux dimanches de travail sont organisés par trimestre. La Sestina se consacre à l’étude et à l’interprétation de la musique écrite pour chœur à capella ou avec une formation d’instruments anciens adaptée au répertoire. Depuis plusieurs années, La Sestina s’est spécialisée dans l’interprétation de la musique ancienne de la fin du Moyen âge au Baroque. hgardet@hotmail.fr +33 3 85 93 07 71 HISTORIQUE DE LA SESTINA – Ensemble vocal et instrumental La Sestina (anciennement (Atelier Choral) existe depuis 1984. Régie par la loi du 1er juillet 1901, elle est une association musicale chalonnaise, adhérant à l’USMC (Union des Sociétés Musicales et Chorales). Elle est composée, actuellement, de 25 choristes qui pratiquent le chant choral en amateur. Les répétitions sont hebdomadaires, et environ deux dimanches de travail sont organisés par trimestre. La Sestina se consacre à l’étude et à l’interprétation de la musique écrite pour chœur à capella ou avec une formation d’instruments anciens adaptée au répertoire. Depuis plusieurs années, La Sestina s’est spécialisée dans l’interprétation de la musique ancienne de la fin du Moyen âge au Baroque. Temple protestant de Dijon 14 Boulevard de Brosses Dijon

dernière mise à jour : 2022-04-29 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Dijon Autres Lieu Dijon Adresse Temple protestant de Dijon 14 Boulevard de Brosses Ville Dijon lieuville Temple protestant de Dijon 14 Boulevard de Brosses Dijon Departement Côte-d'Or

Dijon Dijon Côte-d'Or https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dijon/

Concert La Sestina Dijon 2022-05-15 was last modified: by Concert La Sestina Dijon Dijon 15 mai 2022 Côte-d'Or Dijon

Dijon Côte-d'Or