Concert “LA SALTARELLE” Saint-André-le-Désert, 22 juillet 2022, Saint-André-le-Désert.

Concert “LA SALTARELLE” Église de Saint André le Désert Le Bourg Saint-André-le-Désert

2022-07-22 20:30:00 – 2022-07-22 22:00:00 Église de Saint André le Désert Le Bourg

Saint-André-le-Désert Saône-et-Loire Saint-André-le-Désert

EUR 0 0 Depuis plus d’une vingtaine d’années LA SALTARELLE installe sa résidence d’été en Saône-et-Loire. L’ensemble est composé de neuf musiciens et chanteurs jouant le répertoire de la Renaissance sur des instruments en usage à cette époque tel que flûtes à bec, traverso, cornets à bouquin, dulcianes, bombardes, cromornes, vièles, violes de gambe, harpes, viola d’amore a chiavi, percussions…

En 2022 un nouveau programme fait découvrir en première partie des danses, hymnes et chansons françaises puis, en deuxième partie, un florilège de musiques britanniques. Le règne d’Elisabeth voit en effet se développer une intense activité artistique. Les compositeurs inventent un style insulaire original qui perdurera jusqu’à la fin du XVIIème siècle. Fantaisies, motets, chansons, danses et ballad tunes témoignent de cet âge d’or. Ce concert trouve place dans la belle église romane de

Saint André construite en 1150

Avec

Pierre Gantner, Francis Mercet, Sarah van Cornewal, Marie Bournisien, François Moyne, Thierry Cattel, Anne-Sophie Rossé, Angélique Mauillon, Sophie Ducommun.

+33 3 85 59 49 10

Église de Saint André le Désert Le Bourg Saint-André-le-Désert

