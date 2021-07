Airvault Airvault Airvault, Deux-Sèvres Concert « La Route Des Airs » (dans le cadre du Festival Musique et Danses du Monde -MDM-) Airvault Airvault Catégories d’évènement: Airvault

Airvault Deux-Sèvres Dans le cadre naturel du domaine de Soulièvres, partez à la découverte des musiques du monde lors de 5 apéro-concerts gratuits! Pour sa 28e édition, ce sont toujours les valeurs d’échanges et de partage qui seront au programme de ce beau rendez-vous! Mardi 13 : LA ROUTE DES AIRS

La Route Des Airs propose un spectacle familial et convivial où l’énergie communicative des cinq musiciens emmène le public dans ses multiples voyages. GRATUIT

Rendez-vous à partir de 19h

Restauration sur place

