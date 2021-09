Concert la Rentrée des Choeurs La Ciotat, 12 septembre 2021, La Ciotat.

Concert la Rentrée des Choeurs 2021-09-12 – 2021-09-12 Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption

La Ciotat Bouches-du-Rhône La Ciotat

Maîtrise des Bouches-du-Rhône sous la Direction de Samuel Coquard



Programme : sur la Route de Montserrat



Chœur d’enfants

Avec Marc Henric (continuo, chef assistant) & Anne-Garance Fabre dit Garrus

(violoncelle et viole de gambe)



La Maîtrise des Bouches-du-Rhône, sous la direction de Samuel Coquard,

vous invite à un voyage initiatique. Tels des pèlerins de la musique, les maîtrisiens vous convient à parcourir les côtes méditerranéennes à la découverte des grands maîtres de chapelle des XVIIe et XVIIIe siècles, dans les cathédrales d’Aix-en- Provence, Narbonne, Béziers et Agde.

L’occasion d’apprécier les œuvres de maîtres aujourd’hui reconnus comme André Campra, Guillaume Bouzignac ou Jean Gilles, mais également celles de Joseph Valette de Montigny, maître de chapelle biterrois oublié des années 1690, ou de découvrir un motet exhumé du manuscrit de Saint-Aphrodise, interprété pour la première fois depuis trois cents ans.



L’Esnemble FAVA (French-American Vocal Art) sous la Direction d’Anne Périssé dit Préchacq, est un sextuor vocal composé de chanteurs professionnels.



L’Ensemble FAVA, French-American Vocal Arts, a pour mission de présenter des œuvres issues du répertoire anglophone et, ainsi, de célébrer les échanges culturels entre la France et les États-Unis.



De Purcell à Thompson en passant par Parker/Shaw et Whitacre, célébrons

ensemble les échanges culturels entre la France et les États-Unis.



Entrée libre selon places disponibles.



Pass sanitaire obligatoire.

Concert de l’Ensemble FAVA, composé de voix mixtes a cappella, et Maîtrise des Bouches-du-Rhône dans le cadre somptueux de l’Église Notre Dame de l’Assomption à La Ciotat.

+33 4 42 08 61 32

Maîtrise des Bouches-du-Rhône sous la Direction de Samuel Coquard



Programme : sur la Route de Montserrat



Chœur d’enfants

Avec Marc Henric (continuo, chef assistant) & Anne-Garance Fabre dit Garrus

(violoncelle et viole de gambe)



La Maîtrise des Bouches-du-Rhône, sous la direction de Samuel Coquard,

vous invite à un voyage initiatique. Tels des pèlerins de la musique, les maîtrisiens vous convient à parcourir les côtes méditerranéennes à la découverte des grands maîtres de chapelle des XVIIe et XVIIIe siècles, dans les cathédrales d’Aix-en- Provence, Narbonne, Béziers et Agde.

L’occasion d’apprécier les œuvres de maîtres aujourd’hui reconnus comme André Campra, Guillaume Bouzignac ou Jean Gilles, mais également celles de Joseph Valette de Montigny, maître de chapelle biterrois oublié des années 1690, ou de découvrir un motet exhumé du manuscrit de Saint-Aphrodise, interprété pour la première fois depuis trois cents ans.



L’Esnemble FAVA (French-American Vocal Art) sous la Direction d’Anne Périssé dit Préchacq, est un sextuor vocal composé de chanteurs professionnels.



L’Ensemble FAVA, French-American Vocal Arts, a pour mission de présenter des œuvres issues du répertoire anglophone et, ainsi, de célébrer les échanges culturels entre la France et les États-Unis.



De Purcell à Thompson en passant par Parker/Shaw et Whitacre, célébrons

ensemble les échanges culturels entre la France et les États-Unis.



Entrée libre selon places disponibles.



Pass sanitaire obligatoire.

dernière mise à jour : 2021-08-31 par Office de Tourisme de La Ciotat Provence Tourisme / Office de Tourisme de La CiotatProvence Tourisme / Office de Tourisme de La Ciotat