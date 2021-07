Les Menus Les Menus Les Menus, Orne Concert – La Renaissance en chansons Les Menus Les Menus Catégories d’évènement: Les Menus

Orne

Concert – La Renaissance en chansons Les Menus, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Les Menus. Concert – La Renaissance en chansons 2021-07-03 – 2021-07-03 rue du Docteur Boulay Chapelle Notre-Dame de Pitié

Les Menus Orne Les Menus Concert donné par Les Voix de la Jambée. Concert donné par Les Voix de la Jambée. +33 2 33 73 66 23 Concert donné par Les Voix de la Jambée. dernière mise à jour : 2021-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Les Menus, Orne Étiquettes évènement : Autres Lieu Les Menus Adresse rue du Docteur Boulay Chapelle Notre-Dame de Pitié Ville Les Menus lieuville 48.52937#0.74977