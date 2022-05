Concert la Renaissance Doudeville Doudeville Catégories d’évènement: Doudeville

Doudeville Seine-Maritime Les musiciens vous raviront d’un programme éclectique qui charmera le public avec des œuvres classiques de Strauss, Boieldieu, des œuvres Modernes, des musiques de film, un extrait de la célèbre Comédie Musicale West Side Story et bien d’autres encore.

harmonie.larenaissance@sfr.fr +33 2 35 97 03 63

Un après-midi en musique qui réchauffera le moral, offrira un moment de détente, de partage, ô combien apprécié en cette période. Un verre de l’amitié sera offert à l’issue du concert. Doudeville

