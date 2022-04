Concert la Punkaravane Château-Thierry, 30 avril 2022, Château-Thierry.

Concert la Punkaravane Château-Thierry

2022-04-30 – 2022-04-30

Château-Thierry Aisne

Quand les chiens aboient, la Punkaravane passe. Elle ne reste qu'un instant avant de repartir, juste le temps de laisser s'échapper quelques chansons punks par la fenêtre. Un sacré bordel, une grande famille même, on entend les frangins sonner les cuivres, les oncles pousser les amplis et les anciens brailler à la révolution !

Ca chante la vie, les espoirs et les luttes, ça rigole fort et ça se donne en spectacle, c’est la Marne qui se jette dans la scène ! Comme une vague Picarde d’énergie rock, qui continuerait son chemin, elle traverserait la manche pour s’inspirer des courants punk et ska avant de se rendre compte que les Balkans ne sont pas si loin après tout.

Le plus célèbre des groupes castels fête ses 12 printemps et pour l’occasion, il a décidé de mettre les petits plats dans les grands : une salle XXL, la présence d’un brass band sur scène et de nombreuses surprises qui viendront ponctuer cet anniversaire tant attendu ! Un moment de grande fête à ne surtout pas manquer !

palaisdesrencontres@ville-chateau-thierry.fr +33 3 65 81 03 44

Punkaravane

Château-Thierry

