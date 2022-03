Concert La P’tite Fumée Bergerac, 4 mars 2022, Bergerac.

Concert La P’tite Fumée Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac

2022-03-04 – 2022-03-04 Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi

Bergerac Dordogne

La P’TITE FUMÉE distille une musique actuelle énergique aux accents tribaux, entre world music, techno et trance instrumentale. En quelques années, le groupe est devenu l’un des phénomènes incontournables de la scène live française. Dans ce show explosif et unique en son genre, la vibration du didgeridoo mêlée aux harmonies de la flûte traversière et de la guitare classique accompagnent un puissant trio percu/basse/batterie en créant une atmosphère explosive.

Première partie : GRAYSSOKER:

Qui aurait un jour pensé qu’Accordéon et Techno feraient bon ménage ? Le nouvel ovni de la scène électronique française, Grayssoker nous prouve que tout est possible.

+33 5 53 63 03 70

Le Rocksane 14 bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac

