CONCERT – LA PRINCESSE QUI RÊVAIT D ÊTRE UNE PETITE FILLE Nilvange, 12 juin 2021-12 juin 2021, Nilvange.

CONCERT – LA PRINCESSE QUI RÊVAIT D ÊTRE UNE PETITE FILLE 2021-06-12 17:00:00 17:00:00 – 2021-06-12 17:45:00 17:45:00 Gueulard Plus 3 Rue Victor Hugo

Nilvange Moselle Nilvange

7 EUR

Lola-Loup en a assez d’être la petite princesse à son papa : aidée de trois nouvelles amies, elle va s’enfuir du château pour partir découvrir le monde, mis à mal par les caprices des hommes. Elle rencontrera un serpent de mer qui vit loin de son océan, une forêt qui souffre de la pollution… rythmé par une musique électro- pop vitaminée et multicolore, ce conte moderne en forme de concert est à la fois une fable écolo et un récit initiatique. Les chansons d’Elise Reslinger parlent du fait de grandir, de s’affirmer et de se construire en harmonie avec soi-même, les autres et la planète.

Dès 6 ans.

ressource@legueulardplus.fr +33 3 82 54 07 07 https://legueulardplus.fr/evenements/la-princesse-qui-revait-detre-une-petite-fille

Lola-Loup en a assez d’être la petite princesse à son papa : aidée de trois nouvelles amies, elle va s’enfuir du château pour partir découvrir le monde, mis à mal par les caprices des hommes. Elle rencontrera un serpent de mer qui vit loin de son océan, une forêt qui souffre de la pollution… rythmé par une musique électro- pop vitaminée et multicolore, ce conte moderne en forme de concert est à la fois une fable écolo et un récit initiatique. Les chansons d’Elise Reslinger parlent du fait de grandir, de s’affirmer et de se construire en harmonie avec soi-même, les autres et la planète.

Dès 6 ans.

Gueulard Plus