Concert la Pleiade par Cie Outre mesure Angers couvent de la Baumette Angers,Angers (49)

Concert la Pleiade par Cie Outre mesure Angers couvent de la Baumette Angers,Angers (49), 25 juin 2022, . Concert la Pleiade par Cie Outre mesure Angers

couvent de la Baumette Angers, Angers (49), le samedi 25 juin à 20:30

**Concert par la Compagnie “Outre mesure” dirigée par Robin Joly** **Création 2022 : Concert « la pléiade en musique » au couvent de La Baumette à Angers, samedi 25 Juin 2022.** **Avec La Pléiade en musique & en danse, la Compagnie Outre Mesure souhaite honorer les artistes de La Pléiade, célèbres poètes de la Renaissance organisés en un « cercle » afin de promouvoir la langue française.** De nombreux compositeurs, tout aussi célèbres dans leur domaine, ont mis en musique ces vers. Notre choix s’est arrêté sur une vingtaine de chansons. Lorsque que la formule avec danse est proposée, deux langages chorégraphiques interagissent : celui du début des Temps Modernes et celui de la danse contemporaine toujours corollaires de la métrique et de la rhétorique. ### Détails Date : 25 juin Heure : 20:30 – 22:00 ### Organisateur [Compagnie Outre Mesure](https://www.compagnie-outre-mesure.com/organisateur/compagnie-outre-mesure/)Téléphone : 06 85 74 25 30 – 02 51 66 26 81 Site Web : [www.compagnie-outre-mesure.com](https://www.compagnie-outre-mesure.com)### Lieu [Couvent de La Baumette](https://www.compagnie-outre-mesure.com/lieu/couvent-de-la-baumette/) 1 Chem. Bas de la Baumette Angers, Maine-et-Loire 49000 France [+ Google Map](http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=1+Chem.+Bas+de+la+Baumette+Angers+Maine-et-Loire+49000+France)*source : événement [Concert la Pleiade par Cie Outre mesure Angers](https://agendatrad.org/e/35389) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

pas encore indiqué

avec compagnie outre mesure couvent de la Baumette Angers,Angers (49) 1, Chemin Bas de la Baumette couvent de la Baumette Angers, 49000 Angers, France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-25T20:30:00 2022-06-25T22:00:00

Détails Autres Lieu couvent de la Baumette Angers,Angers (49) Adresse 1, Chemin Bas de la Baumette couvent de la Baumette Angers, 49000 Angers, France lieuville couvent de la Baumette Angers,Angers (49)

couvent de la Baumette Angers,Angers (49) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//