Saint-Astier Concert La Pie Swing

Saint-Astier

Concert La Pie Swing Saint-Astier, 6 août 2021, Saint-Astier. Concert La Pie Swing 2021-08-06 – 2021-08-06

Saint-Astier Dordogne Concert gratuit à 20h, place de la république.

La Pie Swing (2 guitaristes et 1 saxophoniste) : jazz métissé à tendance manouche croisé d’énergie rock et de musiques d’influences orientales, andalouses ou balkaniques.

Détails Catégories d'évènement: Dordogne, Saint-Astier