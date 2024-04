Concert La Petite Culotte Mézières-en-Brenne, samedi 20 juillet 2024.

C’est bien Vincent Colonna, alias La Petite Culotte, qui sera la vedette du concert d’ouverture, du Festival de l’Académie musicale de l’été dans le Théâtre de Verdure du Domaine de Bellebouche Village Vacances et Camping, accompagné de ses musiciennes !

Incontournable depuis son tube « La Goffa Lolita », Vincent ne cesse de conquérir le cœur des français, enchaîne les concerts, les festivals et les plateaux télé !

Avec plus de 40 millions de vues sur YouTube, le single « La Goffa Lolita », festif et dansant, qui remet au goût du jour une vieille chanson corse, devient virale sur les réseaux sociaux et a été certifié platine. Ce succès incite l’artiste à poursuivre son chemin dans cette voie festive il publie en 2022 l’album « Liberta Lolita ! »

Son nouvel album « In Festa » est disponible depuis le 1er décembre dernier !

Alors édition spéciale anniversaire, édition exceptionnelle le concert sera gratuit et libre d’accès ! EUR.

Début : 2024-07-20 20:30:00

fin : 2024-07-20

Bellebouche

Mézières-en-Brenne 36290 Indre Centre-Val de Loire aufildelindre36@gmail.com

