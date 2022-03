Concert : La passion selon Saint-Jean de J.S Bach Saverne Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Saverne

Concert : La passion selon Saint-Jean de J.S Bach Saverne, 26 mars 2022, Saverne. Concert : La passion selon Saint-Jean de J.S Bach Saverne

2022-03-26 – 2022-03-26

Saverne Bas-Rhin Avec une distribution vocale et instrumentale de haut niveau, le public découvrira une interprétation vivante nourrie d’une longue expérience. Daniel Leininger, directeur artistique, dirige régulièrement des cantates de J.-S.Bach dans le cadre du Cycle Bach, suivi par un public nombreux dans la région. Avec l’Ensemble Traverso (dir. Christiane Martin), l’orchestre baroque et chœur Bach 2022 et des solistes. +33 3 88 91 19 54 Avec une distribution vocale et instrumentale de haut niveau, le public découvrira une interprétation vivante nourrie d’une longue expérience. Daniel Leininger, directeur artistique, dirige régulièrement des cantates de J.-S.Bach dans le cadre du Cycle Bach, suivi par un public nombreux dans la région. Avec l’Ensemble Traverso (dir. Christiane Martin), l’orchestre baroque et chœur Bach 2022 et des solistes. Saverne

dernière mise à jour : 2022-02-23 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Saverne Autres Lieu Saverne Adresse Ville Saverne lieuville Saverne Departement Bas-Rhin

Saverne Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saverne/

Concert : La passion selon Saint-Jean de J.S Bach Saverne 2022-03-26 was last modified: by Concert : La passion selon Saint-Jean de J.S Bach Saverne Saverne 26 mars 2022 Bas-Rhin saverne

Saverne Bas-Rhin